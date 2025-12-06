En el vasto universo del futbol mexicano, pocos nombres resuenan con la autoridad y el carisma de Antonio Mohamed.

El ahora técnico argentino de los Diablos Rojos del Toluca no solo brilló como delantero letal en sus años de gloria, sino que ha demostrado su conocimiento como director técnico.

Desde su llegada a México, el Turco ha tejido una carrera marcada por la pasión y la astucia táctica, convirtiéndose en un gran exponente del balompié dentro del balompié azteca.

En la actualidad, Antonio Mohamed se erige como un timonel de respeto en banquillos de la Liga MX, al mando del Toluca, un equipo que ha transformado en una máquina imparable bajo su mando.

Tetracampeón en el futbol mexicano como entrenador —con títulos ganados en Xolos, América, Monterrey y Toluca, Antonio Mohamed reveló en una charla con Sports Illustrated México a su Top 5 de los mejores futbolistas aztecas que ha visto en acción en la Liga MX: una selección que honra especialmente el pasado del balompié mexicano, sobre todo porque enumero a jugadores que han sido mundialistas con el Tri.

¿Quiénes son los mejores jugadores que ha visto Antonio Mohamed en el futbol mexicano?

El primero en la lista del Truco es Cuauhtémoc Blanco, la leyenda americanista que se ha ganado grandes elogios por parte de la afición azulcrema. En segundo lugar, el argentino puso al exportero Jorge Campos, quien actualmente roba reflector como analista de TV Azteca, al lado de Christian Martinoli y Luis García.

En el tercer peldaño Mohamed, enumeró a Hugo Sánchez, quien a pesar de no haberlo visto jugar, sí destacó lo que ha hecho por México a nivel internacional.

En el cuarto puesto, está Claudio Suárez, quien fue referente en la defensa de la Selección Mexicana durante muchos años. Y para rematar, el estratega mencionó a Jesus 'Cabrito' Arellano, cuyo talento llenó el ojo del ahora entrenador.

Antonio Ricardo Mohamed Matijevich

da sus mejores mexicanos y extranjeros que él ha visto desde que está en México.

Dio un Necaxista, un Tigre y un Diablo

Nada más. pic.twitter.com/C7LE2fjzBF — #ArizpeYSusJudas (@ArizpeMiguelZ) December 6, 2025

En el terreno de los extranjeros que han jugado en México, Mohamed también dio algunos nombres, pero no se atrevió a dar cinco jugadores, pues desde su perspectiva sólo son tres los que están por encima del resto: Alex Aguinaga, Anfré Pierre Gignac y José Saturnino Cardozo.