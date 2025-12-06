Dua Lipa cerró con broche de oro su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y dejó un momento que ya es historia viral.

Durante su concierto, la cantante albanesa, británica y kosovar bajó del escenario para saludar a sus fans y recibió un regalo que sorprendió a propios y extraños, pero en especial a los aficionados del futbol.

La artista del momento recibió una camiseta oficial de la Selección Mexicana.

¿Cómo fue la reacción de la cantante al recibir la playera del Tricolor?

En medio de las ovaciones y las lentes de los telefonos celulares de los asistentes, un aficionado le extendió la playera verde. Dua Lipa la tomó emocionada y dijo en perfecto español: “¿Regalo para mí? Muchas gracias”.

Acto seguido la levantó para que todo el estadio la viera y se la colocó encima de su outfit brillante para tomarse la foto con el fan.

El instante no pasó desapercibido. Minutos después, las redes oficiales de la Selección Mexicana publicaron el video con el ya icónico mensaje: “Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana”.

“¡Una belleza con otra belleza! Dua Lipa posó con nuestro nuevo jersey y nos regaló esta espectacular postal. La cantante británica y nosotros andamos levitando de la emoción mundialista. #SomosMéxico #Mundial2026”, agregaron en la cuenta del Tri.

¡Una belleza con otra belleza! 🤩🇲🇽



Dua Lipa posó con nuestro nuevo jersey y nos regaló esta espectacular postal. 📸



La cantante británica y nosotros andamos levitando de la emoción mundialista. 🏆🌎#SomosMéxico #Mundial2026 pic.twitter.com/ESCDho1YQx — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025

El gesto cobra especial relevancia a menos de 190 días para que arranque el Mundial 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La interacción entre la estrella pop y el Tri demuestra una vez más el cariño que el público mexicano le tiene a Dua Lipa.

Con este abrazo simbólico, Dua Lipa confirma que México ya la adoptó como una más que una visitante: ahora es, oficialmente, una hermana más del futbol mexicano.