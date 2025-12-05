¡Zague lo vio venir! La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo 2026 y el gran protagonista de la jornada no estuvo en el escenario de la FIFA, sino en los estudios de TV Azteca.

Y es que Luis Roberto Alves 'Zague' acertó al 100 por ciento el grupo del Tri horas antes del sorteo oficial.

Lee también: Hugo Sánchez reventó a la Selección Mexicana por carecer de ídolos: "No tenemos figuras"

México quedó ubicado en el Grupo A junto a Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del clasificatorio europeo que disputarán en marzo Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia del Norte.

El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, tendrá el honor de inaugurar el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica, repetirá en el mismo recinto el 24 de junio contra el europeo pendiente y visitará Guadalajara el 18 de junio para medirse a los asiáticos.

¿Qué fue lo que dijo Zague previo al sorteo del Mundial 2026?

El exgoleador americanista y mundialista había declarado en la previamente: "Yo creo que va a ser, la verdad, un grupo bastante 'papita' para México, tomando en cuenta que va a ser cabeza de serie. Yo iría con Corea del Sur, Sudáfrica y algún europeo de los que van a estar en el Repechaje".

Minutos después del evento celebrado este viernes en Washington, las bolas confirmaron exactamente esa combinación.

La predicción de Zague se volvió viral de inmediato en redes sociales.

El ahora comentarista estrella de TV Azteca no solo nombró a los dos rivales ya definidos, sino que anticipó con precisión que el cuarto integrante saldría del repechaje de la UEFA.

Aunque el grupo luce accesible en el papel, la presencia de un posible Dinamarca o una República Checa siempre competitiva podría complicar el panorama. Sin embargo, el propio Zague insistió en calificarlo como “bastante papita” para un México que jugará sus tres partidos en casa y con el apoyo masivo de su afición.