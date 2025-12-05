La Selección Mexicana ya conoce su camino para la Fase de Grupos del Mundial 2026: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo 4. Y como era de esperarse, los líderes del Tri no tardaron en reaccionar.

El primero fue Edson Álvarez, quien no ocultó su alivio, ni responsabilidad al analizar a sus contrincantes: “Contento, son rivales que conocemos. A Corea del Sur lo enfrentamos hace un par de meses (2-2). Sudáfrica es un viejo conocido… y también está la incertidumbre del tercer rival, que me parece podría ser uno de los más fuertes del grupo (podría ser Dinamarca)”, explicó el capitán del Tri para TUDN.

Edson Álvarez se lesiona en partido vs Japón / Foto: Imago7

Y aunque el grupo luce accesible, Edson se mostró consiente del peso que conlleva jugar un Mundial en casa. “Claro que se siente una responsabilidad, más al ser local y poder inaugurar el evento. Pero desde que inició este proceso lo vemos del lado positivo. Sabemos que tenemos a la gente de nuestro lado… no me quiero imaginar ese apoyo en México, eso nos hará sacar el extra en cada partido”.

El mediocampista también hizo un análisis futbolístico del momento que vive el Tri. Reconoció que han sido protagonistas, pero sin reflejarlo en el marcador: “No hemos podido ganar, pero sí hemos tenido mucha posesión. Nos falta un poco más de idea en el último pase, esa calma frente a la portería”.

¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre el grupo de México en el Mundial?

Por su parte, Raúl Jiménez también valoró el grupo con precaución. “No hay rival fácil, pero pudo ser peor. Es un buen sector y se pueden sacar cosas positivas, ya estamos pensando en salir primeros” aseveró también para TUDN.

Eso sí, el canterano del América tiene además un objetivo personal: disputar por primera vez un partido inaugural como titular. “Tengo que seguir trabajando estos meses en el Fulham para que ese momento llegue. Me ha tocado ver tres partidos inaugurales desde la banca, y ahora tengo la mira puesta en poder iniciar el 11 de junio”.

El delantero mexicano disputará su cuarta Copa del Mundo con México | FOTO: Imago7

