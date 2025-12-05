El camino del Tri en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 quedó definido. La escuadra que dirige Javier Aguirre enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje europeo 4, en ese orden.

Como es costumbre, en las redes sociales rara vez se queda conforme con los acontecimientos de la Selección. Aunque esta vez, le tocó un grupo que pudo ser mucho más difícil, por lo que México tendrá más exigencia.

Por ende, tras conocer a los rivales del equipo nacional, los usuarios de internet no dejaron pasar la oportunidad de dejar sus mejores burlas y memes hacia el Tri, ya sea para apoyar, o para criticarlos.

Los mejores memes del Grupo que le tocó a México en el Mundial de 2026

Listos para enfrentarlos como Súper Campeones! pic.twitter.com/HF6TSDsvER — Pixlosopher 🔺🔸🔳 (@pixlosopher) December 5, 2025

Ni así vamos a pasar pic.twitter.com/WTRLScF96k — Atticus   (@TheMormanz) December 5, 2025

El Grupo de los Muertos 🥵 — Andres Torres (@itsandrestorres) December 5, 2025

Ya hicieron su trabajo las bolas calientes... No la vayan a cagar pic.twitter.com/x0NP25c1Xc — Daniel (@daarceg) December 5, 2025

No sé a quién se la chupo pero licenciada Claudia nos ha devuelto la sonrisa a los mexicanos, espere mi voto en 5 años pic.twitter.com/dweNpZJp81 — Facticho Romano 🔴⚫️ (@felitzho) December 5, 2025

Además, entre los comentarios en redes, destacaba que la mayoría era que la Selección Mexicana tiene todo para pasar a las fases de eliminación, y que no clasificar a dieciseisavos de Final sería un fracaso rotundo.

