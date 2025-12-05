El camino del Tri en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 quedó definido. La escuadra que dirige enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje europeo 4, en ese orden.

Como es costumbre, en las redes sociales rara vez se queda conforme con los acontecimientos de la Selección. Aunque esta vez, le tocó un grupo que pudo ser mucho más difícil, por lo que México tendrá más exigencia.

Por ende, tras conocer a los rivales del equipo nacional, los usuarios de internet no dejaron pasar la oportunidad de dejar sus mejores burlas y memes hacia el Tri, ya sea para apoyar, o para criticarlos.

Los mejores memes del Grupo que le tocó a México en el Mundial de 2026

Además, entre los comentarios en redes, destacaba que la mayoría era que la Selección Mexicana tiene todo para pasar a las fases de eliminación, y que no clasificar a dieciseisavos de Final sería un fracaso rotundo.

