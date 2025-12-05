Luego de que se anunciara de manera oficial de la Portugal de Cristiano Ronaldo vendrá a México a jugar un partido de preparación para el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana, las preguntas de los aficionados se dispararon.

Entre ellas, el horario, el día, y sobre todo, cómo conseguir entradas para poder ver de manera presencial lo que será la inauguración del nuevo estadio Banorte.

Venta de boletos para el México vs Portugal

La preventa para el México vs. Portugal de marzo 2026 se realiza del 10 al 12 de diciembre, con acceso exclusivo para tarjetas de crédito y débito de Banorte, con excepción de algunas que impedirán participar.

Tarjetas de crédito que no participan:

Básica

Empresarial

Corporativas

Fácil

Tarjetas de débito que no participan:

Suma Menores

Prepago

Apoyos gubernamentales

En esta ocasión, la distribución de entradas no es por Ticketmaster, sino será a través de fanki.com.mx y la app de Fanki exclusivamente. Plataforma donde también puedes encontrar entradas para equipos como Atlas, Santos Laguna, Piratas de Campeche, El Águila de Veracruz, y más.

Banorte explicó que toda la logística del evento —incluyendo horarios de venta, capacidad, accesos, costos adicionales y funcionamiento general— es responsabilidad de Fanki.

La compra de estos tickets se limita a seis boletos por persona, un tope establecido por la plataforma como parte de su política para el control de demanda y seguridad en el proceso de compra.

