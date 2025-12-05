Amigos de , llevaremos las acciones del minuto a minuto del sorteo de la Copa del Mundo de 2026, que se efectuará en el Centro John F. Kennedy, en la capital de Estados Unidos, Washington D.C.

El evento que definirá el destino de las selecciones en el torneo internacional, arrancará a las 11 am, hora del centro de México, y aquí te mantendremos informado con todas las acciones del esperado sorteo.

Sorteo del Mundial 2026, HOY viernes 5 de diciembre

Sorteo de la Copa del Mundo 2026: EN VIVO, sigue las acciones minuto a minuto para conocer a los rivales de México

