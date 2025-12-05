Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.
A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Lee también México vs Portugal: ¿Por dónde y cuándo comprar boletos para el partido de reapertura del estadio Banorte?
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Ganador del Playoff 4
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Catar
- Ganador del Playoff A
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Ganador del Playoff C
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Ganador del Playoff B
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Ganador del Playoff 2
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Ganador del Playoff 1
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
Lee también Sorteo del Mundial: EN VIVO - Sigue aquí el minuto a minuto para conocer a los rivales de la Selección Mexicana