Por primera vez en la historia el estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • Ganador del Playoff 4

Grupo B

  • Canadá
  • Suiza
  • Catar
  • Ganador del Playoff A

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Australia
  • Paraguay
  • Ganador del Playoff C

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Túnez
  • Ganador del Playoff B

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Ganador del Playoff 2

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Ganador del Playoff 1

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana
Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7
Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

