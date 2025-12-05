Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Ganador del Playoff 4

Grupo B

Canadá

Suiza

Catar

Ganador del Playoff A

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Ganador del Playoff C

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Ganador del Playoff B

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Ganador del Playoff 2

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Ganador del Playoff 1

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

