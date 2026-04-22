En cincuenta días rodará el balón en la cancha del Estadio Banorte, antes llamado Azteca, durante el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, donde México recibirá a Sudáfrica para dar inicio a la Fase de Grupos del torneo de la FIFA.
De los 104 partidos que se jugarán entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, 32 duelos se transmitirán por la televisión abierta de México, a través de las señales de Televisa y TV Azteca.
Sin embargo, también existirá la opción de pagar por el servicio de la plataforma de streaming ViX, misma que contará con un pase mundialista para ver todos los partidos de la Copa del Mundo.
A continuación, los partidos que solamente se transmitirán por TV Azteca.
Lee también Chivas se prepara para la Liguilla sin seleccionados; Óscar Whalley debuta en la Liga MX
¿Qué partidos del Mundial de 2026 se transmitirán por TV Azteca?
Jueves 11 de junio
- 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Viernes 12 de junio
- 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio
- 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Domingo 14 de junio
- 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
Martes 16 de junio
- 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio
- 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
Jueves 18 de junio
- 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio
- 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium
Domingo 21 de junio
- 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
Lunes 22 de junio
- 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Martes 23 de junio
- 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
Jueves 25 de junio
- 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
Vienes 26 de junio
- 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio
- 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
De los partidos correspondientes a las etapas posteriores, se tendrán de Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, las Semifinales y la Gran Final.