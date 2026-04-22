En cincuenta días rodará el balón en la cancha del Estadio Banorte, antes llamado Azteca, durante el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, donde México recibirá a Sudáfrica para dar inicio a la Fase de Grupos del torneo de la FIFA.

De los 104 partidos que se jugarán entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, 32 duelos se transmitirán por la televisión abierta de México, a través de las señales de Televisa y TV Azteca.

Sin embargo, también existirá la opción de pagar por el servicio de la plataforma de streaming ViX, misma que contará con un pase mundialista para ver todos los partidos de la Copa del Mundo.

A continuación, los partidos que solamente se transmitirán por TV Azteca.

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Selección Mexicana en festejo de gol, durante un partido de preparación para el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

¿Qué partidos del Mundial de 2026 se transmitirán por TV Azteca?

Jueves 11 de junio

13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Viernes 12 de junio

19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio

16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Domingo 14 de junio

14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Martes 16 de junio

19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Miércoles 17 de junio

14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

Jueves 18 de junio

19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Sábado 20 de junio

11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium

Domingo 21 de junio

10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

Lunes 22 de junio

18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Martes 23 de junio

20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio

14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Vienes 26 de junio

18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio

15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

De los partidos correspondientes a las etapas posteriores, se tendrán de Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, las Semifinales y la Gran Final.