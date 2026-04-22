Este miércoles, las Chivas comenzarán a probar a sus jugadores para prepararse a lo que será la Liguilla sin los seleccionados nacionales mexicanos. Por eso, Gabriel Milito optó por darle la titularidad a Óscar Whalley en lugar de Raúl Rangel.

El portero de 32 años, nacido en Zaragoza, España, cuenta con ascendencia mexicana por parte de su madre y llegó al Guadalajara en 2023, cuando al club lo dirigía deportivamente Fernando Hierro. Sin embargo, desde entonces, nunca jugó un partido de Liga MX. Esta noche, hará su debut.

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Óscar Whalley en festejo de gol, durante la Copa de Campeones de Concacaf - Foto: Imago7

Sus únicos registros en partidos oficiales como jugador del Rebaño son en Copa de Campeones de Concacaf, donde atajó cuatro veces. Fuera de competencias oficiales, tiene registro de 9 encuentros disputados, con un balance de 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate.

Esta noche, frente al Necaxa, Milito empieza a probar a sus jugadores, ya que Roberto Alvarado también irá a la banca en el estadio Victoria.

Guadalajara busca mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones, pero también darle ritmo a los jugadores que tendrán que dar la cara en la Liguilla en lugar de los convocados por México.

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