Bajo una intensa lluvia que no logró frenar la ilusión ni el entusiasmo, cientos de aficionados se congregaron para recibir a sus ídolos. Así, España, una de las grandes potencias del futbol mundial y seria candidata a levantar la de la FIFA, arribó a territorio mexicano en medio de una atmósfera cargada de expectativa.

Tras un largo viaje procedente de Estados Unidos, la escuadra dirigida por Luis de la Fuente pisó suelo nacional con la mira puesta en afinar los últimos detalles de su preparación.

El cansancio del trayecto quedó en segundo plano ante el calor de la afición, que convirtió la llegada en un preludio de lo que promete ser una auténtica fiesta futbol era en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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Al ritmo de la música de mariachi, cada uno de los seleccionados, encabezados por Pedri, Borja Iglesias y Marc Cucurella, correspondió al cariño de la afición con saludos a la distancia y gestos de agradecimiento. La escena, cargada de simbolismo, reflejó el vínculo inmediato entre el equipo español y el público mexicano, que ahora espera verlos saltar a la cancha.

El representativo ibérico se prepara ahora para afrontar este lunes en la Angelópolis su último compromiso de preparación, cuando se mida ante Perú.

Un duelo que marcará el cierre de su gira y servirá como prueba final antes de iniciar el camino mundialista, en un escenario histórico y ante una afición que ya respira futbol internacional y que tuvo que esperar 40 años para verlos de regreso.

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