Después de fallar el penal con el cual Chivas quedó eliminado del torneo Apertura 2025 frente al Cruz Azul, Javier 'Chicharito' Hernández no ha vuelto a jugar un partido de futbol profesional. Desde entonces, los aficionados se han cuestionado si el máximo goleador de la Selección Mexicana se retirará o si volverá a las canchas.

Después de esa derrota, Chicharito ha estado activo en redes sociales respondiendo preguntas de sus seguidores y compartiendo videos con reflexiones sobre su vida personal y sobre su carrera.

Recientemente, alguien le preguntó si iba a volver a jugar, y Hernández respondió.

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"¿Por qué hacen tanto esta pregunta? ¿Me extrañan? ¿Quisieran que siguiera jugando? No (regresará al futbol profesional), solo en las cáscaras de los domingos y así, en el barrio, no’más", respondió Hernández.

Por ahora, ni él ni otro club han anunciado algo sobre su futuro, a pesar de los rumores que lo colocaban de regreso en la MLS.

Seguramente, después del Mundial 2026 Hernández podría anunciar si será contratado por algún equipo, o por si decide poner punto final a su carrera profesional.

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