La Selección Mexicana de Javier Aguirre deberá subsanar ciertas ausencias puntuales, de jugadores en el equipo que debido a las lesiones, se perderán la Copa del Mundo que arranca en junio.

Aunque hay algunos que podrían regresar antes del torneo, y colarse de última hora en la lista de 26 jugadores, hay un par que no podrán asistir definitivamente.

Edson Álvarez sufrió una lesión de la que recién se recuperó en la Fecha FIFA de septiembre. Foto: Imago7

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¿Qué jugadores de México se perderán al Mundial?

Luis Ángel Malagón: El portero del América, quien se perfilaba como el titular del Tri para el Mundial, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles el pasado 10 de marzo.

Su lesión le abrió las puertas a Carlos Acevedo, para meterse en la lista junto a 'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa.

FOTO: IMAGO7

Rodrigo Huescas: El defesa lateral sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla en octubre de 2025, y asistir al Mundial sería forzar su recuperación. Sin duda, El Vasco lo extrañará en la cancha.

Rodrigo Huescas no podía esconder el dolor que le provocó una lesión que sufrió en Champions League. Foto: Especial

Jesús Orozco Chiquete: El defensa de Cruz Azul, sufrió una luxación de su tobillo con daño en los ligamentos en diciembre de 2025, y lo dejó fuera de las canchas por seis meses, por lo que no le alcanza el tiempo para regresar a los terrenos de juego.

Jesús Orozco Chiquete llegó a Cruz Azul con la misión de conseguir la ansiada décima / FOTO: Edgar Enríquez - EL UNIVERSAL

Julián Araujo: Otro defensor, que debido a recaer en una lesión con el Celtic, estará fuera por el resto de la campaña, y por ende, fuera de la convocatoria de Javier Aguirre.

Así le fue a los mexicanos en competencias europeas / Foto: AFP

Otros jugadores lesionados que se espera que se recuperen antes de la Copa del Mundo, son: Edson Álvarez y 'César Chino' Huerta.