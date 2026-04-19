La reciente adquisición de derechos de transmisión por parte de Netflix para los torneos de Nations League y Copa Oro desató algunas criticas entre algunos sectores de la afición mexicana así como especialistas y gente del entorno del balompié tricolor.

Y es que el anuncio implica que los partidos de la Selección Mexicana podrían dejar de verse a través de la señal de televisión abierta, prácticamente Televisa y TV Azteca, lo que afectaría el acceso a los duelos del Tricolor para algunos sectores de aficionados.

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En ese contexto, Duilio Davino, sin tratar de 'meterse en camisa de once varas' fijó su postura y sí se puso del lado de los aficionados.

Durante una charla con el canal de YouTube 'El Chapucer', que es conducido por Nacho Rodríguez, el directivo expresó su pensamiento de que el Tricolor debe de llegar a la mayor cantidad de personas posible, sin que exista una barrera económica o en este caso una suscripción.

¿Qué fue lo que dijo Duilio Davino sobre el acuerdo entre la plataforma y la Concacaf que afectará las transmisiones del Tricolor?

“Lo ideal sería que la Selección la pueda ver todo el mundo. (...) No sé hacia adelante qué se haga más adelante para que más gente pueda ver futbol y no tenga que ser mediante una suscripción”, afirmó Davino, en un mensaje directo hacia la afición.

El dirigente explicó que existen alternativas que podrían permitir transmisiones abiertas, siempre que el marco legal lo permita. Aunque evitó profundizar en temas políticos o contractuales, dejó claro que cualquier medida que facilite el acceso al futbol sería positiva.

“Si es para beneficio de que la gente pueda ver futbol sin tener una suscripción, pues adelante. No conozco mucho el tema de la política, pero me gusta y me interesa que la mayor cantidad de gente pueda ver a su selección”, agregó.

El acuerdo entre Concacaf y Netflix contempla la transmisión de la Copa Oro y la Nations League a partir de 2027 en México, lo que marcará un cambio en el consumo tradicional del futbol nacional.