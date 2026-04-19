Armando González atraviesa un gran momento en su carrera. El delantero de las Chivas se consolidó como uno de los atacantes más efectivos en lo que va del Clausura 2026, al sumar 12 anotaciones y compartir la cima de goleo con Joao Pedro.

Su capacidad frente al arco y su crecimiento futbolístico lo colocan como una de las grandes figuras del torneo.

A sus 22 años, el canterano rojiblanco ya asumió un rol protagónico en el ataque del Guadalajara.

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Su desempeño ha resultado determinante en partidos de alta exigencia, donde ha mostrado carácter y definición. La evolución de González también refleja una madurez que lo posiciona como referente ofensivo del equipo.

El impacto del atacante no se limita al ámbito local. En la Selección Mexicana, el joven delantero ya ha dejado huella, como lo hizo con su gol en el amistoso ante Islandia. Además, su nombre aparece con frecuencia en convocatorias recientes, lo que fortalece sus aspiraciones de formar parte de la lista final que definirá Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

¿Cuál es el ex equipo de Cristiano Ronaldo que estaría interesado en los servicios de Armando González?

Mientras su protagonismo crece en México, en Europa siguen de cerca su rendimiento. Diversos reportes señalan que el atacante ya se encuentra en el radar de equipos que buscan talento joven con proyección. Su perfil resulta atractivo por su olfato goleador y margen de desarrollo.

En ese contexto, habría surgido el interés de un club con historia en la formación de figuras internacionales. Se trata del Sporting de Lisboa, institución donde inició su carrera Cristiano Ronaldo. El conjunto portugués observaría con atención el rendimiento del mexicano como posible refuerzo a corto o mediano plazo.

El interés europeo no termina ahí. González también ha sido vinculado con equipos como el FC Barcelona, Borussia Dortmund y Celtic FC, lo que confirma el alcance internacional que ha logrado en poco tiempo.

En Chivas, la postura es firme. El delantero cuenta con contrato vigente hasta 2029 y su valor ronda los 15 millones de euros. Sin embargo, su presente sugiere que su salto al futbol europeo podría ser cuestión de tiempo.