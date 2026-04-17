Efraín Juárez, técnico de los Pumas, volvió a ser el centro de la miradas luego de protagonizar un episodio curioso en plena entrevista.

El estratega universitario se robó los reflectores cuando, durante la charla sobre el rendimiento de su equipo, un pájaro dejó caer sus desechos sobre su micrófono.

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El hecho ocurrió en las instalaciones de Cantera mientras respondía preguntas para una entrevista de la televisora Fox, la cual era conducida por los comentaristas Claudia García y Alonso Cabral.

¿Cómo fue la reacción de Efraín Juárez tras caer excremento de pájaro en su micrófono?

Sin embargo, lo que parecía quedar como una simple anécdota curiosa tomó más fuerza luego de la acción del propio estratega.

"Mira, ¡es una suerte, eh! ¿Cuántas probabilidades hay? El de arriba siempre está con nosotros", dijo también Juárez al tomar el hecho curioso somo una señal positiva en su camino hacia el título del Clausura 2026.

El técnico observó el micrófono, lo acercó al escudo de Pumas en su chamarra y, sin pensarlo, utilizó el emblema para limpiar la suciedad del pájaro. Sin perder la compostura, Juárez lanzó la frase: “Si es suerte, échamela entonces”.

🙏🏼 La señal divina que puede hacer a los Pumas campeones.



Efraín Juárez tiene la bendición. Ojito acá @PumasMX. 🕊️ pic.twitter.com/Wzqa9ouAxR — FOX (@somos_FOX) April 17, 2026

Esta acción generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde aficionados se dividieron entre quienes lo tomaron con gracia y quienes consideraron que se trató de una falta de respeto al símbolo del club.

Más adelante insistió en la idea de la fortuna dentro del futbol: “Si es suerte échamela entonces (…) la necesitamos, para ser campeón se necesita suerte”.

"Se limpio con el escudo Jajajaja", "Pero no embarres el escudo carnal", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.