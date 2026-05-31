Este fin de semana sucedió un hecho insólito en la segunda división de Ecuador, en la victoria 1-0 de Portoviejo ante Club Deportivo El Nacional. El "carrito de las desgracias" ingresó al campo de juego para asistir a un jugador y terminó atropellando a otro del mismo equipo.

Edison Caicedo, jugador de Liga de Portoviejo, estaba recibiendo indicaciones de su director técnico mientras un compañero suyo abandonaba el campo en el carrito. Sin embargo, no se fijó en su alrededor y terminó por ser atropellado.

Caicedo se golpeó la cabeza y una de sus piernas y terminó tirando en el césped en señal de dolor.