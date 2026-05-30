La Selección Mexicana consiguió un triunfo importante en su penúltimo ensayo antes del debut en la Copa del Mundo 2026, pero las redes sociales tuvieron otro partido aparte.

El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, gracias a un remate de cabeza de Johan Vásquez, aunque el resultado no evitó una lluvia de memes y comentarios por parte de los aficionados.

Lee también Definen los números de Brasil ¡Estos dorsales usarán Neymar, Vinícius, Raphinha y compañía!

El conjunto nacional logró abrir el marcador al minuto 28 tras una jugada a balón parado. Johan Vásquez apareció dentro del área para conectar un sólido cabezazo después de un tiro de esquina, acción que marcó diferencia en un duelo que sirvió como laboratorio para el cuerpo técnico mexicano.

El encuentro representó una oportunidad clave para Javier Aguirre, quien busca definir la lista definitiva y despejar dudas antes de la inauguración del Mundial. México todavía enfrentará a Serbia el próximo 4 de junio, en lo que significará el último examen antes del debut del 11 de junio frente a Sudáfrica, en el partido inaugural de la justa que el país albergará como anfitrión.

Sin embargo, más allá del resultado positivo, el foco de atención en internet cayó sobre Guillermo Ochoa. El guardameta volvió a defender el arco del Tricolor después de dos años de ausencia y bastaron pocos minutos sobre la cancha para convertirse en tendencia.

Usuarios de distintas plataformas compartieron imágenes, bromas y comparaciones sobre el regreso del veterano arquero, con publicaciones que mezclaron nostalgia, sorpresa y críticas. Algunos aficionados cuestionaron su presencia rumbo al Mundial, mientras otros ironizaron con la confianza que Javier Aguirre mantiene en el experimentado portero.

La victoria dejó buenas sensaciones deportivas para México, pero también confirmó que, en tiempos de redes sociales, ningún detalle pasa desapercibido. Ni siquiera un triunfo logra salvar al Tri del juicio inmediato de los memes.

pic.twitter.com/6aEymUugET — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) May 30, 2026