Este domingo el París Saint-Germain se proclamó bicampeón de Europa al ganar la Champions League por penales frente al Arsenal en el Puskas Arena de Budapest. Sin embargo, no fue el único hecho histórico en este partido, ya que la mexicana Majo González se convirtió en la primera mujer en narrar la gran final del torneo de clubes más importante del viejo continente.

Este logro fue celebrado en redes sociales, dando el reconocimiento a la gran trayectoria de Majo, quien lleva años transmitiendo con su voz e inconfundible estilo los mejores partidos de las grandes ligas y torneos internacionales en distintas señales.

Hace unos años, en Rusia, se convirtió en la primera mujer en narrar la final de una Copa del Mundo y ahora, suma un nuevo logro en su carrera, que sirve como ejemplo para todas las niñas del mundo que sueñan con vivir de la industria deportiva, generalmente dominada por los hombres.

Majo se consolida como una de las voces más importantes de la narración deportiva en México, apoyada en un amplio conocimiento táctico y gran facilidad para comunicarlo al público, con quien mantiene una excelente relación en redes sociales y durante las transmisiones.

Actualmente es comentarista y narradora en TNT Sports, pero cuenta con experiencia en las pantallas de Sky Sports y Televisa, entre otros proyectos de su carrera.

En redes sociales, festejó este logro con el siguiente mensaje: "Los sueños cuando se trabajan tanto, y tienes a la gente correcta a tu lado, se cumplen. Es un honor".