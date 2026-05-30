La Final de la Concacaf Champions Cup 2026 dejó una imagen de preocupación para Tigres y para la Selección de Canadá. Marcelo Flores sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el duelo frente a Toluca y ahora su presencia en la Copa del Mundo 2026 quedó bajo fuerte incertidumbre.

El mediocampista ofensivo vivió un momento dramático cerca del minuto 76, cuando intentó superar rivales dentro del área rival en una jugada ofensiva.

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Durante la acción, su pierna derecha quedó atorada y la rodilla presentó un movimiento brusco que lo dejó tendido sobre el césped del Estadio Nemesio Diez. La expresión de dolor del jugador reflejó de inmediato la gravedad de la situación.

El cuerpo médico de Tigres ingresó con rapidez para atender al futbolista, quien recibió asistencia inmediata mientras el encuentro continuó. Aunque Marcelo Flores logró ponerse de pie, el dolor impidió un desplazamiento normal y terminó fuera del terreno de juego antes del minuto 80.

La escena aumentó las sospechas sobre una posible lesión importante en la articulación, con versiones preliminares que apuntan a una afectación de ligamentos cruzados o meniscos. Sin embargo, el club todavía no emite un reporte médico oficial que confirme el diagnóstico ni el tiempo estimado de recuperación.

Al abandonar la cancha, el atacante necesitó apoyo del personal médico para caminar rumbo a los vestidores, con la pierna derecha sin capacidad de apoyo total. La preocupación no solo golpeó a Tigres, sino también a Canadá, selección que incluyó al futbolista en su convocatoria definitiva para el Mundial de la FIFA 2026.