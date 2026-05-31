Este domingo la Selección Mexicana presentó la lista de los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 bajo las órdenes de Javier Aguirre, y lo hizo con dos videos emotivos. Uno de ellos, con la voz de Roberto Gómez Bolaños, creado con Inteligencia Artificial, y el otro, con el apoyo de distintas celebridades del deporte y el entretenimiento mexicano.

Con la famosa canción de Juan Gabriel, 'Así Fue', de fondo, el primero en aparecer fue el cantante mexicano Emmanuel: "no estás solo, millones de mexicanos también resguardan el arco contigo", fue su mensaje.

El siguiente en aparecer es uno de los máximos ídolos de la afición mexicana, el piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, que con una sonrisa en el rostro dijo "que tu experiencia y tu perseverancia hagan sentir orgulloso a todo México".

Mientras hablaban los diferentes famosos, imágenes de la Selección Mexicana y los convocados acompañan el video.

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Todas las frases son dirigidas hacia los futbolistas. En el caso del actor Eugenio Derbez, deseó "que tengas un Mundial maravilloso". La exgolfista número uno del mundo, Lorena Ochoa, también dijo presente y mencionó que "ya queremos verte dejar en el camino a uno y otro rival".

El actor encargado de interpretar a Luis Miguel hace unos años, Diego Boneta, exclamó: "eres un líder un grandísimo talento, estaremos contigo en todo momento", y después de él apareció la cantante Becky G junto a Randy Arozarena. Ambos, mencionaron que "un mexicano no sabe de fronteras" y que "un mexicano nace donde su corazón decide".

Leyendas de la Selección Mexicana como Fernando Quirarte, Enrique Borja, Manuel Negrete, se unieron al video. También lo hicieron Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco.

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"En México también existe la magia", dijo Cuauh, para dar lugar a Saúl 'Canelo' Álvarez, quien pidió que "representen a México y nos representan a todos los mexicanos".

Alejandro Fernández, Jaime Camil, Samy Rivers, Diana Flores, Ximena Sariñana son otras de las personalidades que aparecen en el video.