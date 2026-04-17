La figura de Jorge Campos vuelve a colocarse en tendencia, pero esta vez fuera de las canchas.

El ex guardameta de la Selección Mexicana presentó una colección de ropa en colaboración con American Eagle, inspirada en los uniformes que marcaron época por su explosivo diseño y personalidad única.

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Reconocido por romper esquemas dentro del futbol, Campos ahora traslada esa esencia al mundo de la moda.

La propuesta destaca por el uso de colores intensos y combinaciones poco convencionales que recuerdan de inmediato los atuendos que utilizó tanto en clubes como con el representativo nacional.

¿Qué incluye, cuánto cuesta y dónde se pueden comprar prendar de Jorge Campos?

Su estilo, que en su momento dividió opiniones, pero hoy ya tiene una colección que incluye más de 20 piezas entre prendas y accesorios. Chamarras, playeras tipo polo, shorts, gorras, ropa interior y otros artículos forman parte de esta línea que posee el espíritu del 'Brody'.

Durante la presentación, Campos expresó su entusiasmo por este lanzamiento, el cual marca una nueva etapa en su trayectoria: “Ahora sí que hay de todos los colores, y la verdad que muy contento, emocionado también por esta nueva colección, totalmente diferente a lo que era la portería. Antes estaba transmitiendo en la portería todo lo que estaba afuera, y ahora la portería viene a estar afuera, creo que ya vamos a poder ir a donde queramos, con los colores, y espero que les guste realmente.”

La colección ofrece opciones para distintos gustos y presupuestos. Entre los artículos más destacados se encuentran rompevientos con precio de 2 mil 699 pesos, pants en mil 899 pesos, bolsos en mil 599 pesos, camisetas polo y shorts deportivos en mil 399 pesos, así como camisas en mil 299 pesos. También hay prendas más accesibles como calcetines desde 279 pesos y sandalias en 499 pesos.

Esta colaboración estará disponible en la tienda que abrió este 17 de abril y permanecerá por tiempo limitado. "¡Ven a vivir esta experiencia del INMORTAL! Del 17 al 19 de abril en Guanajuato 227, colonia Roma, cáiganle de 10 am a 7 pm", se lee en la publicación compartida en la cuenta oficial de Campos en Instagram.