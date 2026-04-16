El histórico ex guardameta de la Selección Mexicana, Jorge Campos, se metió directo en el 'ojo del huracán' tras su anuncio que tomó por sorpresa a miles de aficionados.

A través de sus redes sociales, el 'Inmortal' publicó un video en el que informó que formaría parte de “las Águilas”, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores, especialmente aficionados de los Pumas.

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“Amigos tengo algo que decirles, tal vez no se lo esperaban, pero me acaban de hacer una oferta imposible de rechazar. Es la decisión mas importante de toda mi vida: Soy parte de las Águilas”, expresó Campos en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, que rápidamente logró un gran alcance.

Estas palabras del 'Brody' provocó una avalancha de reacciones, muchas de ellas negativas, debido al pasado del ex portero con los Pumas.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Usuarios en redes sociales cuestionaron su decisión y lo señalaron como “traidor”.

¿Cómo fueron las reacciones en las redes luego de que Campos anunciara su fichaje a las Águilas?

"Espero que de las de Filadelfia", "No eras Puma?", "No nos dejes así Inmortal", "Traidor", "Cómo que te vas a las Águilas", "pero qué tal HDP, primero lloré de cólera, luego de risa", "Nunca me sentí tan traicionado luego del anuncio de Campos", "nunca lo pensé de ti", fueron algunos de los comentarios.

Ante la intensidad de las críticas, el propio Campos se sorprendió tras el impacto de su publicación. “Me dijeron de todo”, admitió el ex seleccionado nacional, quien decidió aclarar la situación para frenar la ola de especulaciones.

El carismático ex portero reveló el verdadero motivo de su anuncio. Lejos de tratarse de un fichaje en el futbol profesional, Campos confirmó que su “llegada a las Águilas” corresponde a una colaboración con la marca de ropa American Eagle.

“Amigos, ¡cómo creen! Me pidieron que hiciera mi último video porque los comentarios se salieron de control. (...) A partir de hoy soy parte de las Águilas... las Águilas de American Eagle, la de los jeans... ¿Qué pensaron, eh?”, explicó el exportero entre risas.

De hecho, este jueves 16 de abril se lanzó su nueva coleccion: "Una colección verdaderamente inmortal" .