La leyenda del futbol mexicano, Jorge Campos, sorprendió a los aficionados del balompié con un anuncio que rápidamente se volvió tendencia en red.

El exguardameta de la Selección Mexicana confirmó su llegada oficial a redes sociales con un mensaje que causó revuelo entre usuarios de distintas generaciones.

Lee también Estadio Banorte cancela el estacionamiento para el juego de América vs Cruz Azul

La noticia no llegó sola, ya que fue presentada en compañía del comentarista estrella de TV Azteca, Christian Martinoli, quien celebró el 'debut' del Brody tras insistirle durante años en al exportero para que diera este paso.

¿Cómo anunció Jorge Campos su llegada a las redes sociales?

"Señoras y señores, niños y niñas…. ¡Ya llegué!", escribió el ‘Inmortal’ en una de sus primeras publicaciones, marcando así su debut en plataformas digitales como Instagram y Facebook.

El anuncio fue lanzado con un video compartido en redes, donde ambos aparecen revisando imágenes en un celular.

En la grabación, Martinoli sugiere a Campos abrir sus cuentas oficiales, a lo que el exjugador responde con humor: “Es lo que estoy pensando, Martina, ya me estás convenciendo”.

La cuenta oficial de Campos en Instagram fue presentada como @soyjorgecampos1, nombre que también utiliza en Facebook.

En cuestión de horas, el perfil ya superó los 25 mil seguidores en Instagram, cifra que continúa en ascenso gracias al cariño que mantiene entre la afición.

Martinoli, por su parte, aprovechó para advertir sobre perfiles falsos: pidió a los usuarios no seguir “imitaciones de cuentas fake del Inmortal”.

Con esta nueva etapa, Campos busca compartir recuerdos de su trayectoria, así como aspectos de su vida cotidiana. Considerado uno de los porteros más carismáticos e influyentes del futbol mexicano, dejó huella en equipos como Pumas y la Selección Nacional, enre otros.