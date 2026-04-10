La fiebre mundialista está más presente que nunca. Con el torneo a la vuelta de la esquina, los aficionados están a tan solo unos días de poder adquirir uno de los objetos coleccionables más queridos: el álbum Panini.

Ahora, con más páginas y más estampas que nunca, debido al nuevo formato de 48 selecciones que implementó la FIFA para esta edición. Aquí te contamos los detalles de cuándo poder comprarlo, a qué precio y dónde.

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¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026?

A través de redes sociales, Panini comunicó que la venta del álbum de la Copa del Mundo de Norteamérica comienza el jueves 30 de abril, y se podrá adquirir de dos maneras.

Tiendas físicas

Tienda en línea

Asimismo, informaron que aquellos que compren el álbum en preventa lo recibirán hasta la segunda quincena de mayo, es decir, más de 15 días después de quienes lo adquieran en tiendas físicas.

¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial?

Los costos comienzan desde 99 pesos en la versión de pasta blanda, hasta paquetes de hasta 2 mil 849 pesos por la edición de pasta dura con una caja de 100 sobres.

Álbum de pasta blanda: 99 pesos

Álbum de pasta dura: 349 pesos

Álbum de pasta blanda y caja con 100 sobres: 2 mil 599 pesos

Álbum de pasta dura y caja con 100 sobres: 2 mil 849 pesos

Caja con 10 sobres: 250 pesos

Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos