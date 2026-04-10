Otra dura noticia golpeó a la afición que piensa asistir al partido del América frente al Cruz Azul de la Jornada 13 del Clausura 2026, ya que el Estadio Banorte anunció que no habrá estacionamiento para este duelo, solamente para quienes hayan pagado el boleto de mil 139 pesos mexicanos.

Por medio de sus redes sociales, el inmueble lanzó un comunicado previo al Clásico Joven de este sábado 11 de abril. Esta medida no fue tomada de gran manera por los aficionados que se darán cita en el Coloso de Santa Úrsula.

Estadio Azteca (Banorte) a días de su reapertura para el Mundial de 2026 - Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

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"Informamos a todos los aficionados que no habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos en la plataforma Fanki", se lee en el comunicado.

Este partido marca el regreso de las Águilas a lo que es su casa, por lo que la expectativa es bastante y por la magnitud del juego también existirá un operativo para mantener el orden público en las inmediaciones del estadio, que incluirá cortes de circulación.

"Asimismo, se implementará, por disposición oficial, un operativo de cierre viales en las inmediaciones del Estadio, por lo que recomendamos tomar precauciones y planear su llegada con anticipación, considerando el uso de transporte público u otras alternativas de movilidad", detalla el texto.