La selección de Japón presentó su nuevo uniforme de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una propuesta visual que rompió con lo convencional.

El anuncio incluyó un video promocional que captó la atención por su estilo inspirado en el anime, una referencia directa a una de las expresiones culturales más influyentes del país asiático.

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El diseño busca transmitir una identidad renovada dentro y fuera de la cancha. Bajo el lema “Más adelante. Con más libertad”, el conjunto japonés reflejó en su anuncio su ya característica mentalidad ofensiva y creativa, que representa evolución en el futbol internacional.

Esta propuesta también refuerza el vínculo entre el equipo y su cultura popular, un elemento que ha acompañado al combinado en distintos momentos de su historia.

La relación con el anime no es reciente. A lo largo de los años, Japón ha integrado referencias a producciones como Blue Lock y Supercampeones.

A lo largo del video que tiene una duración de 30 segundos y que fue compartido en sus redes sociales. se fusiona el anime con escenas reales de los jugadores de la selección nipona, donde se muestra el nuevo uniforme, que refuerza una identidad visual muy marcada.

El lanzamiento también contó con la participación de la cantante Ado, quien forma parte de la campaña con un adelanto del tema “Kira”.

En el plano deportivo, Japón ya tiene definido parte de su calendario para el torneo. El equipo disputará un encuentro en territorio mexicano durante la fase de grupos, donde enfrentará a selección de Túnez el 20 de junio en el Estadio Monterrey.