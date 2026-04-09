La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 cada vez en mas corta y las sorpresas comienzan a surgir en torno al máximo torneo del balompié.

En medio del entusiasmo por el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el nombre de Javier “Chicharito” Hernández volvió a resonar a poco más de 60 días para la inauguración del certamen de la FIFA.

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El exdelantero de la Selección Nacional generó impacto luego de que diversos reportes confirmaran su 'presencia' en la justa mundialista.

A pesar de no formar parte de una convocatoria deportiva, su inclusión en el entorno del torneo ha despertado gran interés entre aficionados y especialistas.

Con tres Copas del Mundo en su historial, Hernández se mantiene como una de las figuras más representativas del futbol mexicano en la última década. Su participación en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 dejó momentos destacados, incluidos goles frente a selecciones de alto nivel.

Durante el Mundial de 2010, el atacante marcó ante Francia en la fase de grupos y también anotó contra Argentina en los octavos de final. Cuatro años después, en Brasil, volvió a aparecer en el marcador frente a Croacia. Su último tanto mundialista llegó en Rusia 2018, cuando contribuyó en la victoria ante Corea del Sur.

¿Quién lanzó la 'convocatoria' de Javier Hernández para el Mundial 2026?

Javier Hernández no vestirá la camiseta como jugador, pero sí estará cercano al evento con una faceta fuera del campo de juego.

Fue a través de redes sociales donde se dio a conocer que el máximo goleador histórico del Tricolor se integrará al equipo de Fox Sports en Estados Unidos.

Todo indica que su experiencia internacional lo llevará a desempeñarse como analista durante las transmisiones del torneo.

“¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador en la historia de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández se unirá al equipo de transmisión de Fox Sports para la Copa del Mundo más grande de la historia”, fue el mensaje difundido por la cadena.