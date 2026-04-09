La figura de Lionel Messi volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de los reflectores habituales de golazos y triunfos.

En el previo del duelo entre Inter Miami CF y Austin FC, un potente disparo del argentino terminó por destruir el lente de la cámara de un fotógrafo ubicado detrás del arco.

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El hecho ocurrió durante la sesión de calentamiento previa al encuentro correspondiente a la Major League Soccer, en el estreno del moderno estadio Nu.

Mientras practicaba remates, el '10' ejecutó un tiro desviado que impactó de lleno en el equipo del fotógrafo Alex Rubio, quien cubría el evento a nivel de cancha.

¿Cómo fueron las reacciones en las redes del fotógrafo afectado?

El incidente quedó registrado en video gracias a la periodista Manuela Moretta, quien se encontraba a un costado del afectado.

En la grabación se escucha su reacción inmediata: “Pero te lo rompió Messi”, frase que acompañó la viralización del clip en redes sociales, donde acumuló cientos de reacciones.

Rubio explicó lo ocurrido tras el partido: “Durante el calentamiento tuve un pequeño incidente. Mi cámara no sobrevivió”.

“Ser fotógrafo deportivo tiene sus riesgos. Una de las reglas no escritas es mantener siempre la cabeza en un giro. No lo hice y pagué el precio. El video muestra lo que pasó y fotos de las secuelas”, escribió en una publicación.

Lejos del incidente, las acciones en el terreno de juego también dejaron momentos relevantes. Messi marcó un tanto y se convirtió en el primer jugador en anotar un gol oficial del Inter Miami en el nuevo recinto.

El equipo dirigido por Javier Mascherano reaccionó tras ir en desventaja en dos ocasiones.

El empate definitivo llegó al minuto 81, cuando Luis Suárez aprovechó un tiro de esquina para sellar el 2-2 final.