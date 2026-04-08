La 'Hormiga' González anotó gol a los Pumas por culpa de Hugo Sánchez

La figura de Hugo Sánchez tomó relevancia tras el empate entre Chivas y Pumas, luego de que el propio exjugador revelara que Armando González aplicó un consejo suyo en la jugada que terminó en gol.

El delantero rojiblanco fue determinante en el resultado y reafirmó su momento como uno de los atacantes más efectivos del torneo.

González suma 12 goles en el Clausura 2026 y se mantiene como líder de goleo, por delante de Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis. Su rendimiento también lo coloca como un candidato firme para formar parte de la lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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El exdelantero del Real Madrid explicó que sostuvo una conversación con González tras el error que cometió frente a Portugal en el Estadio Azteca.

A partir de ese diálogo, el atacante ajustó su técnica frente al arco, lo cual se reflejó en el duelo ante el conjunto universitario, donde venció al arquero Keylor Navas.

¿Qué fue lo que dijo Hugo Sánchez sobre el consejo que le dio a la 'Hormiga'?

“Tuve la oportunidad de coincidir en el avión de Chicago para Guadalajara y coincidí con Brian Gutiérrez y Armando. Estuve charlando con Armando y le dije: ‘Oye, Armando ese remate que tuviste con la Selección y que remataste y giraste. Te sugiero que no pierdas de vista la pelota. Entonces si viene coloca tu cuerpo de tal manera para que le pegues de frente a donde quieras dirigirla’”, comentó el exdelantero en la mesa de Futbol Picante de ESPN.

El histórico goleador destacó la respuesta inmediata del jugador tapatío.

“Le asesoré a Armando y me da un gusto tremendo, no porque le haya metido gol a Pumas sino porque hizo caso de lo que le había sugerido. Eso y que haya tirado el penalti. Hay que tenerlos bien puestos para afrontar esa situación”, agregó.