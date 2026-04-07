La Copa Jules Rimet fue el primer trofeo oficial de la Copa Mundial de Futbol, concebido en 1929 por el entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, como símbolo de la nueva competencia internacional. Diseñada con la figura de Niké, la diosa griega de la victoria, se entregó por primera vez en Uruguay 1930 y rápidamente se convirtió en un ícono del deporte mundial.

Desde el inicio, la FIFA estableció una regla clara: el trofeo sería propiedad definitiva del país que lograra tres títulos mundiales. Italia y Uruguay se acercaron a esa meta, pero fue Brasil quien la alcanzó en 1970, tras vencer a Italia en la final de México. Con ese triunfo, la selección sudamericana se convirtió en dueña del trofeo y la Copa Jules Rimet dejó de circular en los torneos posteriores.

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Durante sus cuatro décadas de existencia, la copa fue levantada por selecciones legendarias: Uruguay en 1930 y 1950, Italia en 1934 y 1938, Alemania Occidental en 1954, Inglaterra en 1966 y Brasil en tres ocasiones (1958, 1962 y 1970).

El destino de la Jules Rimet, sin embargo, fue trágico. Tras ser entregada en propiedad a Brasil, el trofeo fue custodiado por la Confederación Brasileña de Futbol. En 1983, fue robado de sus instalaciones y posteriormente fundido, lo que marcó el fin definitivo de su existencia material. Solo la base original se conserva hoy como recuerdo de un capítulo irrepetible en la historia del futbol.

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En 1974, la FIFA presentó un nuevo trofeo diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, conocido como la Copa Mundial de la FIFA, que desde entonces se entrega a los campeones.