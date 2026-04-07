Luego de su paso por la política, Cuauhtémoc Blanco sorprendió a propios y extraños con sus recientes declaraciones donde expresó su deseo por volver al ámbito futbolístico.

El ídolo del América, aseguró durante un programa de TUDN, que le gustaría ser el director técnico tanto de las Águilas, como de la Selección Mexicana.

Su deseo, a pocos días de la Copa del Mundo de Norteamérica, causaron revuelo en las redes sociales.

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¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre ser entrenador?

"Quiero regresar al futbol, quiero ser entrenador", dijo 'El Cuauh'. En seguida, David Faitelson le preguntó si dirigiría al América. "Hay que ir poco a poco. Ahorita no. No soy pendejo", respondió, lo que generó risas en el estudio.

Blanco aseveró que ya está en proceso de tramitar sus credenciales, y que algún día espera llegar al club de Coapa, así como a la Selección de México.

No está de más recalcar que Cuauhtémoc Blanco es un gran ídolo y referente de ambos equipos. Tanto del América, donde ganó cinco títulos oficiales:

Liga MX: Clausura 2005.

Clausura 2005. Campeón de Campeones: 2004-05.

2004-05. Copa de Campeones de la Concacaf: 1992 y 2006.

1992 y 2006. Copa Gigantes de la Concacaf: 2001.

Como en el Tri, donde jugó:

Copas del Mundo: Francia 1998, Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Francia 1998, Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Copa Confederaciones: México 1999 y Corea Japón 2001.

México 1999 y Corea Japón 2001. Copa Oro: Campeón en 1996 y 1998.

Campeón en 1996 y 1998. Copa América: Las ediciones de 1997, 1999 y 2007.