Los nombres de David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco han causado polémica una vez más. Esta vez, con relación a su posible pelea de boxeo en el evento de Kings Royale.

El exjugador del América reaccionó de manera explosiva cuando Faitelson, en su programa de TUDN, le mencionó que no tendría problema en noquearlo arriba del ring.

¿Se dará la pelea entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson? FOTO: Especial

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¿Qué le dijo Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson?

El periodista aclaró que su intención de participar en el combate sería por una causa social: donar el dinero a los niños del Teletón. Solo de esa manera, intentaría noquear al 'Cuauh'.

A lo que este último respondió de manera retadora: "¿Con qué pinches armas wey? Te voy a poner una pinche putiza. De por si ya estás tontito wey, te voy a dejar más pendejito", soltó Cuauhtémoc.

Todo esto mientras la producción del programa, y hasta el mismo Faitelson, se reían de la respuesta del exgobernador.

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson hablan de una posible pelea de box entre los dos.



Cuauhtémoc: “Te voy a poner una p1nche put1z4 wey. De por sí estás tontito, te voy a dejar más p3ndejit0”.😳🔥 pic.twitter.com/pmt4qrIfnw — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 7, 2026

Hasta ahora, no hay nada confirmado con respecto a la pelea, pero sin lugar a dudas, sería un pleito que muchos aficionados en México estarían emocionados de ver, sobre todo, porque el morbo la rivalidad no es nueva, la arrastran desde las épocas de Faitelson en TV Azteca.