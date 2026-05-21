Enrique Bermúdez ha preocupado al mundo del periodismo deportivo, ya que informó haber contraído una rara enfermedad que lo ha dejado sin voz y sin la posibilidad de narrar los partidos que tenía previstos para estas semanas.

El "Perro", como también se le conoce, estaba previsto para ser el narrador estelar del juego entre Cruz Azul y Pumas, quienes se miden este jueves en la final de ida del Clausura 2026, pero a causa de los sucedido, el experimentado narrador no podrá llevar a cabo su trabajo.

¿Qué enfermedad tiene el Perro Bermúdez?

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter) el icónico narrador de Televisa informó que padece de rinosinularingobronquitis infecciosa, una enfermedad bastante compleja, ya que ha dejado afónico al famoso cronista deportivo.

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"Aguas hay que seguir utilizando mascarilla en los aviones, agarre un virus que me provoco, Rinosinularingobronquitis infecciosa y me dejo fuera de la final y los 3 partidos de la Selección Mexicana al dejarme afónico, ni hablar a esperar el mundial!!", escribió el popular cronista.

Aguas hay que seguir utilizando mascarilla en los aviónes, agarre un virus que me provoco, Rinosinularingobronquitis infecciosa y me dejo fuera de la final y los 3 partidos de @miseleccionmx

al dejarme afonico, ni hablar a esperar el mundial!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) May 21, 2026

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la rinosinularingobronquitis infecciosa?

Es una infección respiratoria que afecta tanto las vías altas como las bajas. En muchos casos se utiliza de forma descriptiva cuando un virus o bacteria desciende en el sistema respiratorio y provoca inflamación en distintas zonas al mismo tiempo.

Los síntomas que suelen aparecer son los siguientes: