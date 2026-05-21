El delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones cerró una temporada de ensueño en Arabia Saudita al proclamarse campeón de goleo de la Saudi Pro League, después de una actuación memorable en la última jornada del campeonato.

El atacante del Al-Qadsiah apareció en el momento decisivo y firmó un triplete que lo colocó por encima de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

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El conjunto de Quiñones visitó al Al-Ittihad en el cierre del torneo y logró una contundente victoria de 5-1.

Sin embargo, más allá del resultado, todas las miradas apuntaron al mexicano, quien llegó a la fecha definitiva con la obligación de remontar en la tabla de goleadores para aspirar a la cima.

El atacante naturalizado mexicano arrancó la jornada como segundo máximo anotador, detrás del británico Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, quien había cerrado el torneo con 32 tantos. Con ese panorama, Quiñones necesitaba una actuación perfecta y respondió con autoridad.

¿Cómo fueron los goles de Quiñones en la última jornada?

La remontada tomó forma en la primera mitad del encuentro. El ex jugador del América y Atlas encontró dos veces el arco rival, primero con una definición en jugada abierta y después desde el manchón de penalti. Ese doble golpe cambió la historia del campeonato de goleo.

Ya en el complemento, Quiñones selló su actuación con un tercer tanto que confirmó el hat-trick y aseguró la corona individual con 33 anotaciones, cifra suficiente para dejar atrás a sus competidores directos y consolidarse como uno de los atacantes mexicanos con mejor actualidad.

La gran campaña del delantero también abre un panorama alentador para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El técnico Javier Aguirre contará con un futbolista que atraviesa un momento destacado.