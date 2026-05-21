La Selección Mexicana iniciará una etapa clave de su preparación rumbo al Mundial de 2026 con un duelo amistoso frente a Ghana, rival que llegará al compromiso con un plantel alternativo y sin varias de sus principales figuras.

El encuentro, pactado para el próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, marcará el comienzo de la recta final de trabajo para el equipo de Javier Aguirre.

El conjunto mexicano ya trabaja con una base de futbolistas en el Centro de Alto Rendimiento, donde el estratega nacional afina detalles para definir el grupo que encarará la Copa del Mundo. Mientras tanto, Ghana afrontará el partido en circunstancias distintas, con una convocatoria limitada por la actividad de las ligas europeas.

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El técnico de los Black Stars, Carlos Queiroz, asumió el cargo el pasado abril tras la salida de Otto Addo y tendrá que improvisar para este compromiso ante México. La imposibilidad de contar con futbolistas consolidados en el futbol europeo obligó al cuadro africano a recurrir a jóvenes promesas y elementos de Ligas locales.

Entre las figuras habituales de Ghana destacan futbolistas de experiencia internacional como Jordan Ayew, atacante del Leicester City; Thomas Partey, mediocampista del Villarreal; Mohammed Kudus, delantero del Tottenham; así como Iñaki Williams, referente ofensivo del Athletic Club. También sobresalen el defensor Alexander Djiku, el guardameta Lawrence Ati-Zigi y el atacante Antoine Semenyo.

Sin embargo, ninguno de esos nombres integrará el grupo disponible para el amistoso frente al Tri. La convocatoria ghanesa contará con jóvenes elementos como David Oduro, Aziz Issah, Ibrahim Osman y Jerry Afriyie, además de futbolistas de clubes emergentes de Europa y de su campeonato local.

Aunque el cartel del rival perdió peso por las ausencias, el partido aún representa una prueba importante para México, que buscará consolidar una idea futbolística bajo las órdenes de Javier Aguirre antes de encarar la máxima justa del balompié internacional.

¿Quiénes son los convocados por la selección de Ghana para enfrentar a México?

Solomon Agbasi (Portero - Hearts of Oak)

Benjamin Asare (Portero - Hearts of Oak)

Jan Kwasi Gyamerah (Defensa - Elversberg)

David Oduro (Defensa - Barcelona B)

Antwi Dacosta (Defensa - RSCA Futures)

Terry Yegbe (Defensa - FC Metz)

Nathaniel Adjei (Defensa - FC Lorient)

Ebenezer Abban (Defensa - Heart of Lions FC)

Oscar Naasei Oppong (Defensa - Granada)

Razak Simpson (Defensa - Nations FC)

Ebenezer Adade (Defensa - Dreams FC)

Aziz Issah (Medio - Barcelona B)

Majeed Ashimeru (Medio - RAAL La Louviere)

Felix Afena-Gyan (Medio - Amed SK)

Emmanuel Agyei (Medio - Dundee United)

Salim Adams (Medio - Medeama SC)

Jesurun Rak-Sakyi (Medio - Stoke City)

Ibrahim Osman (Medio - Birmingham City)

Jerry Afriyie (Delantero - RAAL La Louviere)

Joseph Opoku (Delantero - Zulte Waregem)

Prince Amoako (Delantero - Nordsjaelland)

Daniel Agyei (Delantero - Kocaelispor)