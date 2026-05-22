La salud de Miroslava Montemayor encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que la conductora deportiva compartiera detalles sobre el complicado proceso médico que enfrentó durante los últimos meses.

La presentadora, reconocida por su gran carisma y especialmente su participación en transmisiones deportivas y de la Champions League, apareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus miles de seguidores.

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Fue a inicios de marzo de 2026 cuando la integrante de TNT Sports México anunció una pausa en sus actividades profesionales.

En ese momento, explicó que una lesión física la obligó a detener sus compromisos laborales para enfocarse en su recuperación, aunque evitó profundizar en la causa exacta de su estado de salud.

¿Qué tipo de enfermedad es la que afectó a Miroslava Montemayor?

Semanas después de una cirugía y tras reincorporarse paulatinamente a la televisión, Miroslava decidió abrirse con sus seguidores y compartir parte de la experiencia que enfrentó. A través de Instagram publicó imágenes de estudios médicos, procedimientos y momentos de recuperación, además de un extenso mensaje en el que habló del reto físico y emocional que vivió.

Aunque durante meses el origen del problema permaneció sin claridad, la conductora reveló que detrás de sus lesiones existía un diagnóstico poco común. Se trata de una enfermedad considerada extremadamente rara, con apenas unos cuantos casos documentados en México, situación que complicó el proceso para encontrar una respuesta médica.

Miroslava Montemayor informó que fue diagnosticada con osteomalacia inducida por tumor, también llamada osteomalacia oncogénica, un padecimiento que afecta la fortaleza ósea debido a alteraciones relacionadas con un tumor, generalmente benigno.

La enfermedad le provocó una fractura en la cadera derecha, además de 16 microfracturas en la columna vertebral y un riesgo importante en la cadera izquierda.

“No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda, esto no pasó de la noche a la mañana y se llama OSTEMALACIA INDUCIDA POR TUMOR o también llamada OSTEOMALACIA ONCOGÉNICA considerada una enfermedad ultra rara y con solo 22 casos registrados en México”, escribió.

La conductora también explicó que su diagnóstico llegó dos años después del inicio de los síntomas. Actualmente, aseguró que los dolores casi desaparecieron y que sus huesos recuperan fuerza poco a poco.