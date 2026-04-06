Hace unos días, David Faitelson protagonizó una acalorada discusión con su compañero de trabajo, Marc Crosas, con quien suele "pelear" en redes sociales o distintas mesas de debate.

Al discutir sobre América y el mal momento que vive el equipo, explotó la discusión con acusaciones cruzadas. Crosas señaló a Faitelson por no hablar mal de los directivos de las Águilas, y el conductor lo atacó verbalmente.

¿Qué le dijo David Faitelson a Marc Crosas?

En el programa de TUDN, Línea de 4, el controversial periodista causó polémica en redes sociales al decirle a Crosas que "no tienes huevos" "a mi me la pelas", lo que sorprendió también a sus compañeros de panel.

También, lo retó a seguir la discusión fuera del aire, diciendo que hablaran "allá afuera", después de la pausa comercial. Crosas, por su parte, respondió con el argumento de que Faitelson suele criticar actitudes similares en otros, como a Efraín Juárez.

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Este lunes, Faitelson publicó sus disculpas públicas hacia Crosas.

"Hoy me gustaría hacer un comentario, o mejor dicho, ofrecer una disculpa. Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Crosas. El sábado pasado tuvimos una discusión muy acalorada donde yo perdí la cabeza y me equivoqué. Dije algunas palabras incorrectas, no son parte de mi educación, perdí la cabeza y punto. Trataré de que en el futuro no vuelva a ocurrir. He tenido meses de mucha presión, no ha salido fácil la transformación para mi y mi familia de llegar a una empresa como esta y a veces a la situación se sale de control", menciona en el comienzo Faitelson.

"Quiero agradecer profundamente a todas las personas que son parte de TUDN, Televisa Univisión, porque me han recibido como una persona más de su familia; me han apoyado, respaldado, y nada, simplemente eso. A veces en el fragor de una batalla se cometen errores y yo cometí un error, no puedo perder la cabeza, la discusión iba bien hasta que ofendí a un compañero de trabajo que yo no tengo nada contra él, al contrario, lo admiro y lo respeto, espero seguir trabajando con él", concluyó.

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