El pasado 10 de marzo, durante el partido de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre América y Philadelphia Union, el portero mexicano Luis Ángel Malagón sufrió una trágica lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026, ya que se rompió el tendón de Aquiles y fue forzado a someterse a cirugía para empezar su proceso de recuperación.

Desde entonces, en Selección Mexicana, se reforzó la titularidad de Raúl 'Tala' Rangel, y en América, su lugar lo tomó Rodolfo Cota. Según los expertos en medicina del deporte, Malagón podría tardar hasta nueve meses en volver a las canchas. Sin embargo, hoy publicó en redes sociales avances de su recuperación.

Lee también Futbolista argentino con pasado en México "sale del clóset" y revela su pareja homosexual

A través de un video en Instagram, Malagón se mostró caminando con apoyo de un bastón y una bota ortopédica. En su cara se notan gestos de dolor y esfuerzo, pero 'El Señor de la Noche' compartió con felicidad su progreso.

"Después de varias semanas, por fin vuelvo a caminar", escribió.