Este domingo Ignacio Lago, una de las estrellas del Colón de Santa Fe, equipo de Argentina, reveló su homosexualidad durante una entrevista en la que fue sorprendido por su pareja, quien le dedicó un emotivo mensaje transmitido en vivo.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que eres. Sé toda la garra que le pones a esto, sé que tenes un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”, dijo el novio de Lago.

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Dicha sorpresa fue entregada por el propio club Colón de Santa Fe, y Lago respondió con una sonrisa en el rostro.

“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el futbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial", declaró.

Ignacio Lago fue jugador del Tlaxcala FC, equipo donde jugó 16 partidos y firmó 5 goles. En redes sociales, su "salida del clóset" fue tomada con positivismo.

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