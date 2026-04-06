La reinauguración del estadio Banorte fue un ensayo de cómo se vivirá la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México, con un operativo policial extenso que logró controlar marchas, manifestaciones, y garantizar la seguridad de los más de 80 mil asistentes al partido entre México y Portugal. Antes de dicho encuentro, y principalmente por los hechos de violencia provocados por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', la prensa internacional señaló que la selección lusa tenía "miedo" de venir al país; sin embargo, un integrante de la Selección lo negó.

“Tuve la oportunidad de estar la semana pasada con con la selección de futbol once. Estuvimos encantados, vimos varios puntos de la ciudad, de Ciudad de México, no tienen ningún problema. Hasta fuimos a Tepito, que dicen que es un punto muy difícil, hasta de caminar ahí la gente nos recibió muy bien, la gente con corazón enorme, y me encantó. Por eso, yo no veo un problema de seguridad, por el tema del Mundial también. Tengo que decirlo si nos sentimos seguros aquí, debemos transmitir lo que yo transmito en Portugal, que aquí es espectacular”, dijo Joao Madjer, coordinador técnico de la selección portuguesa de futbol, con declaraciones capturadas por ESPN.

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Al final del partido que terminó en empate, el delantero del Toluca, Paulinho, también habló sobre qué tan seguros se sintieron sus compañeros, incluso confesó que tuvo que hablar con ellos para asegurarles que México es un país seguro.

"Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros, decirles que México es un país seguro. Obviamente que lo que pasó allá, en Jalisco, no pasa en Portugal, tampoco en Europa, pero no es una cosa diaria o que pase regularmente. Yo hablé con ellos y los tranquilicé", declaró.

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Las sospechas de que en Portugal no se sentían seguros, alimentaron los rumores que señalaban que por eso Cristiano Ronaldo decidió no venir a México para jugar este amistoso. Sin embargo, Madjer lo negó.

“No, estaba lesionado, Ronaldo tiene ganas de jugar en todo el mundo, sea peligroso o no. No pudo venir por el tema de estar lesionado, pero tenía ganas de venir a México”, concluyó.

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