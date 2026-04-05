La Copa del Mundo de Norteamérica está ya a la vuelta de la esquina, la pasión de los aficionados es cada vez más latente respecto al torneo, y las ansias de ver a su país competir están más vivas que nunca.

Aunque para desgracia de muchos, no se podrán ver todos los partidos por televisión abierta, ya que habrá paquetes especiales para poder ver los 104 juegos.

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que, al menos, todos los partidos de la Selección Mexicana se podrán disfrutar a través de la TV abierta.

Selección Mexicana en el partido ante Portugal Foto: Imago7

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¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por TV Azteca?

Todos los partidos de la Selección Mexicana, que incluye fase de grupos y fase de eliminación

Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otras selecciones

Final del torneo

TUDN: Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas

La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputará la primera fase del certamen contra Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur, y República Checa.

TV Azteca no ha anunciado si tendrá los derechos de transmisión del Mundial 2026. Foto: Especial

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán transmitidos por Televisa?

Todos los partidos de la Selección Mexicana, incluyendo fase de grupos y fase de eliminación

Algunos de Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales de otros países

Final del torneo

TV Azteca: Azteca Uno y Azteca 7

Si el Tri finaliza como primero de Grupo, el panorama pinta alentador para avanzar a Octavos de Final, donde se toparía con Inglaterra (si ellos también finalizan en primer lugar de su sector).