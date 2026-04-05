Hugo Sánchez es, sin lugar a dudas, el futbolista mexicano más importante de todos los tiempos. Dotado de cualidades excepcionales, se convirtió en una pieza clave de los Pumas de la UNAM y, gracias a sus destacadas actuaciones en el balompié nacional, dio el salto al futbol europeo, donde consolidó una carrera de élite.

Tras su paso por el Atlético de Madrid, club con el que conquistó la Copa del Rey en 1985 y se proclamó campeón de goleo ese mismo año, Hugo Sánchez dio el salto definitivo al Real Madrid, institución en la que terminó por forjar su estatus de leyenda.

Entre 1985 y 1992, el delantero mexicano fue protagonista de una de las épocas más exitosas del conjunto merengue. Como parte de la emblemática "Quinta del Buitre", Sánchez dejó una huella imborrable al registrar 208 goles en 282 partidos oficiales, cifras que lo colocaron entre los máximos referentes ofensivos del club blanco.

Hugo Sánchez siempre reprochó que no tenía en México a compañeros como los que sí tuvo en el Real Madrid: Foto: Real Madrid

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El legado del mexicano, quien también defendió en múltiples ocasiones la camiseta de la Selección Mexicana, se refleja en un palmarés que incluye cinco títulos de Liga de manera consecutiva, una Copa de la UEFA y cuatro trofeos adicionales como máximo goleador del campeonato español.

Sin embargo, pese a los logros individuales y colectivos, la trayectoria de Hugo Sánchez no fue suficiente para colocarlo entre los primeros lugares de un reciente ranking elaborado por la revista Iconic Football. En dicha clasificación, el exjugador del América fue ubicado en la posición 23 de la lista de los mejores delanteros de la historia.

El listado es encabezado por Ronaldo Nazário y presenta por delante del mexicano a figuras como Marco van Basten, Gabriel Batistuta y Karim Benzema, lo que ha generado debate sobre el lugar que corresponde a Sánchez dentro de la élite del futbol mundial.