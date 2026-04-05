Julián Quiñones no se cansa de anotar en la Saudi Pro League. Esta vez, el mexicano marcó en la primera parte del partido y en la segunda entre el Al Qadisiyah y el Al-Ettifaq, duelo que representa un clásico en la liga de Arabia.

Con 26 tantos en la presente campaña, el seleccionado mexicano ya se colocó como líder de la tabla de goleo junto a Ivan Toney, quien registra la misma cantidad que Quiñones.

En el partido de la Jornada 27 de aquel campeonato, el jugador nacionalizado mexicano se hizo presente en el marcador al minuto 33 del primer tiempo y de esta forma abrir el cerrojo rival.

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La jugada arrancó por la banda de la derecha, Musab Al-Juwayr mandó un centro al área rival que le cayó a Retegui, quien en dos toques sacó el remate, pero el arquero atajó el disparo, aunque dejó un rebote que fue aprovechado por Julián Quiñones.

El mejor mexicano del momento:



Julián Quiñones pic.twitter.com/dpU1b5fusu — Christian Ramírez (@Christi6179520) April 5, 2026

El ex del América apareció solo en el área para empujar el esférico al fondo de la red y hacer el primero del juego.

El desarrollo del partido se le complicó a Quiñones y compañía cuando su compañero, Mohammed Aboulshamat, se fue expulsado dos minutos después de la anotación.

Para el minuto 40, el rival del mexicano encontró el empate y para el 47, ya en el segundo tiempo, marcaron el 2-1. El ex del Liverpool, Wijnaldum marcó desde los 11 pasos para hacer el 3-1 del juego y poner contra las cuerdas al equipo del mexicano.

Quiñones firmó su doblete al minuto 87 de gran manera. El mexicano picó al espacio para recibir un pase filtrado, ganándole el frente a los dos defensores rivales y ya en el área finalizó de pierna derecha ante la salida del arquero.

En el 90, Nacho Fernández, ex del Real Madrid, había empatado el encuentro, pero el tanto fue anulado. De esta forma, Quiñones y su equipo sumaron un doloroso descalabro.