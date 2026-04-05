El mexicano César Montes brilló en el balompié ruso al marcar un golazo por segundo partido consecutivo con el Lokomotiv Moscú, esta vez en el Derbi de Moscú.
Montes abrió el marcador en el minuto 22, tras recibir el balón dentro del área. Acto seguido, cabeceó con firmeza y venció al portero rival.
Más tarde, el Spartak igualó el marcador con un gol de penal de Esequiel Barco al minuto 66.
Gracias a esta anotación, César Montes firmó su segundo partido consecutivo marcando con el Lokomotiv.
Hasta el momento, el Lokomotiv de Moscú ocupa el tercer lugar de la tabla con 45 puntos. Esto marca una distancia de siete unidades con el líder del campeonato, el Krasnodar.
