En Chile renació una de las heridas más profundas del futbol mexicano. Eduin Caz, líder de Grupo Firme, coincidió con Arturo Vidal en uno de los conciertos en el Movistar Arena y no dejó pasar la oportunidad de recordar el doloroso 7-0 que la selección chilena le propinó a México en 2016.

El encuentro mas cercano entre ambos personajes ocurrió luego de la presentación del grupo que reunió a miles de fans.

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Vidal asistió acompañado por su pareja, Sonia Isaza, y disfrutó del espectáculo que incluyó varios de los temas más populares del grupo.

Sin embargo, la charla en camerinos se puso interesante cuando salió a la conversación aquel partido histórico.

Hermano Eduin Caz y Arturo Vidal.

En todos lados menos en el mundial. pic.twitter.com/9RWiwzUY6F — El Príncipe (@EL3PRINCIPE) April 4, 2026

¿Cómo fue el 'reclamo' de Eduin Caz a Arturo Vidal?

Entre risas, pero con evidente sinceridad, Eduin Caz expresó que ese episodio aún permanece en su memoria.

“Todavía no superamos la golpiza que nos pegaron. Ese día vi el partido con mi padrastro, ese día estábamos furia”, confesó el cantante.

La declaración provocó la reacción del chileno, quien tomó el momento con algunas risas.

El artista profundizó en su recuerdo de aquella noche disputada en el Levi’s Stadium, donde México terminó superado de forma contundente.

“Ese día veíamos el partidos y decíamos ‘Pu... madre, qué pasa’. Fue 7-0 no lo podíamos creer. Pero ya estamos reconciliados”, agregó.

Aquel partido, correspondiente a los cuartos de final del torneo continental, quedó marcado como una de las derrotas más duras en la historia del futbol mexicano.

Figuras como Eduardo Vargas, autor de cuatro goles, y Alexis Sánchez fueron protagonistas de una noche devastadora para el Tri.

En la reunión también apareció Nicolás Castillo, quien tuvo paso por el balompié mexicano, lo que añadió un toque especial al reencuentro.