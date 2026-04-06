Hace una semana se definieron los últimos países clasificados al Mundial 2026 y con ellos, a las selecciones que se quedaron eliminadas.

Países como Irak, República Democrática del Congo, Turquía, República Checa, Bosnia y Suecia sellaron su boleto al torneo de naciones más importante, y otros como Italia, fracasaron en el intento.

A continuación, les presentamos algunos de los países más destacados que no lograron clasificar al Mundial.

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PAÍSES DESTACADOS QUE NO CLASIFICARON AL MUNDIAL 2026

Camerún: no logró avanzar en las Eliminatorias de la CAF. En Qatar se quedó eliminado en fase de grupos.

Nigeria: por segundo Mundial consecutivo no jugará.

Italia: terminó segundo de su grupo, jugó el repechaje y perdió contra Bosnia en penales. Es el tercer Mundial consecutivo que no clasifican.

Chile: quedó en último lugar de las Eliminatorias de CONMEBOL, no clasificó ni a Repechaje. Por tercer Mundial consecutivo no clasifica.

Dinamarca: jugó repechaje, perdió contra República Checa.

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