El Clausura 2026 de la Liga MX será un tanto peculiar, puntualmente en la Liguilla del torneo. Esto debido a que, amén de la Copa del Mundo, los equipos perderán a los jugadores que sean convocados por sus respectivas selecciones.

Equipos como Chivas, Cruz Azul o América, se verán mermados por estas ausencias cuando llegue La Fiesta Grande del futbol mexicano.

Tala Rangel es felicitado por sus compañeros tras detener el penalti que dio el triunfo a las Chivas. FOTO: Imago

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¿A partir de cuándo los equipos se quedan sin sus seleccionados nacionales?

La fecha clave es el 6 de mayo, cuando los jugadores que convoque Javier Aguirre deban marcharse para concentrar con la Selección Mexicana para el Mundial.

Esta fecha fue establecida por la Federación Mexicana de Futbol, y aunque hay algunos equipos que han solicitado prórroga para retener a sus jugadores, no ha habido permiso por parte del organismo.

Es decir, al finalizar la Jornada 17 de la Liga MX, el 26 de abril, los jugadores que participarán en la Copa del Mundo con el Tri, tendrán un par de días de descanso, y después deberán reportar con la Selección para empezar la concentración, poco más de un mes antes de que arranque el certamen.