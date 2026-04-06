Este 19 de abril el renovado césped del Estadio Banorte verá a leyendas del futbol mundial frente a frente, con miles de aficionados expectantes en la grada.
México y Brasil tendrán un choque de leyendas en el próximo estadio tres veces mundialista. Y ahora, a tan solo unos días del gran evento, se han confirmado ya a los últimos exjugadores icónicos que completan las plantillas de ambos conjuntos.
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¿Quiénes jugarán el partido de leyendas entre México y Brasil?
La plantilla mexicana estará confirmada por: Jared Borgetti, Rafael Márquez, Carlos Salcido, Gerardo Torrado, Pavel Pardo, Andrés Guardado, Miguel Layún, Cuauhtémoc Blanco, Zague, Ricardo Osorio, Oswadlo Sánchez, Jesús Corona, Ramón Morales, Oribe Peralta, Braulio Luna, y ahora, se confirmaron a Sinha, Bofo Bautista y Maza Rodríguez.
Por su parte, la escuadra brasileña estará llena de magia con las adiciones de Gilberto Silva, Heurelho Gomes y Edílson, quienes se unen a: Ronaldinho, Kaká, Djalminha, Adriano, Julio Cesar Soares, Anderson Polga, Juninho Paulista, Maicon, Lucio y Marcelo.
Se tiene previsto que el partido albergue una cifra cerca a los65 mil asistentes, mientras que 36 figuras legendarias, den un espectáculo que apelará a la nostalgia para muchos de los espectadores.