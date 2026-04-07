Gilberto Mora atraviesa la recta final de su recuperación luego de la pubalgia que lo alejó de las canchas desde enero de 2026.

Luego de semanas de tratamiento y trabajo diferenciado, el mediocampista de los Xolos de Tijuana ya se reincorporó a los entrenamientos con balón, lo que marca un paso clave hacia su regreso.

La lesión, que se manifestó con dolores persistentes en la zona abdominal y de la cadera, obligó a Mora a detener su actividad en plena temporada.

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El cuerpo médico del club optó por un proceso conservador, evitando la cirugía y apostando por rehabilitación intensiva. Esa decisión permitió que el jugador recuperara movilidad y fuerza sin riesgos de recaída.

En las últimas semanas, Mora ha sido visto entrenando junto al resto del plantel, aunque todavía bajo supervisión médica. El cuerpo técnico planea darle minutos de manera progresiva, con la intención de que alcance ritmo competitivo, siendo el juego del 10 de abril ante FC Juárez el más probable para ya estar en la banca.

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La expectativa no solo se centra en Tijuana. La Selección Mexicana sigue de cerca su recuperación, ya que Mora es considerado una de las jóvenes promesas rumbo al Mundial 2026. Su regreso oportuno podría abrirle la puerta a una convocatoria en los próximos meses.